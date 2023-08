Oggi si parla di culle vuote immaginando un problema di mancanza di manodopera in futuro, che però c’è già oggi: come sottolineano i dati, il nostro Paese è in testa a tutte le classifiche per percentuali di ultracinquantenni, ultrasessantenni e anche ultraottantenni, mentre resta in fondo per numero di lavoratori. In questo modo il rischio è che il sistema previdenziale vacilli in occasione dell’uscita dal mondo del lavoro di 26,3 milioni di Italiani, nati durante il boom economico