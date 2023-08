4/10 ©IPA/Fotogramma

I soggetti che hanno raggiunto l’anzianità contributiva al 31.12.1995 possono richiedere la pensione anticipata se risultano in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne oppure 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. In base alle norme vigenti, questo requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026