Riforma pensioni, da Quota 103 a Opzione donna: cosa cambia dal 2024

In attesa di una riforma previdenziale organica, il governo fa i conti gli effetti dell’inflazione sulla spesa pensionistica con pochi margini di manovra per riscrivere le regole d’uscita dal lavoro. La legge Fornero resterà in vigore fino alla Finanziaria dove l’esecutivo cercherà di confermare Quota 103, la possibilità di andare in pensione in anticipo con 62 anni d’età e 41 di contributi. Proroghe in vista anche per Ape Sociale e Opzione Donna con qualche aggiustamento dopo la stretta in vigore da quest'anno