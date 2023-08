7/10 ©IPA/Fotogramma

LE NOVITÀ – Da non dimenticare come agosto presenti diverse novità per il cedolino pensione: tra queste, ci sono gli arretrati relativi agli aumenti delle pensioni previsti per l’anno in corso, anche per le pensioni minime; i conguagli e i rimborsi Irpef legati al modello 730/2023 e il ricalcolo della pensione dopo i controlli della campagna Red per le prestazioni legate al reddito