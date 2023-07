Assegno unico, il calendario dei pagamenti Inps per il 2023: le date

L’Istituto previdenziale e la Banca d’Italia hanno reso noto in quali giorni dei restanti mesi dell'anno verrà pagato il contributo per le famiglie. Lo hanno fatto con una circolare del 10 luglio, che però interessa soltanto coloro che hanno già ricevuto l’aiuto e non hanno subìto variazioni negli importi: in caso contrario l’accredito avverrà a partire dalla fine del mese successivo a quello della presentazione o della modifica della domanda