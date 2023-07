8/8 ©IPA/Fotogramma

L’ASSEGNO UNICO – Il pagamento dell’assegno unico per il mese di luglio avverrà invece entro il 15 del mese, in caso di domanda presentata prima di marzo, mentre i pagamenti per chi ha presentato domanda dopo il 1° marzo arriveranno nella seconda metà, insieme a eventuali arretrati spettanti per chi ha fatto domanda entro giugno. Da ricordare la nuova maggiorazione scattata dallo scorso mese per i nuclei vedovili: l’assegno unico è aumentato per un periodo di 5 anni nel caso in cui uno dei due genitori sia deceduto nell’anno in cui viene riconosciuto il sussidio

Assegno unico, ecco gli aumenti di luglio: cosa sapere