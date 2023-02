5/8 ©IPA/Fotogramma

IN CASO DI DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA - Nel caso di dimissioni per giusta causa presentate a seguito di sentenza, al fine di consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di mancato rispetto del termine temporale scatta la decadenza

Lavoro, Istat: calo occupati e disoccupati, crescono inattivi