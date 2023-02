1/10 ©IPA/Fotogramma

Come ogni mese, chi ne ha diritto riceverà la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) entro il 15. Va infatti precisato che non esiste una regola generale per l’accredito dell’importo dovuto: c'è chi potrebbe averlo già ricevuto. Molto dipende infatti dalla data in cui si è verificato l’evento che giustifica l’erogazione della NASpI oppure dal momento in cui la domanda per usufruirne è stata ricevuta dall’Inps

Pagamenti Inps febbraio 2023: le date da segnare sul calendario