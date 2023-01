Lavoro, Istat: calo occupati e disoccupati, crescono inattivi

Economia

Un approfondimento alla Nadef stima che le conseguenze economiche della spinta inflazionistica si faranno sentire a lungo sulle tasche degli italiani. A settembre intanto l'indice dei prezzi al consumo ha segnato +8,9%. Sindacati e organizzazioni a tutela dei lavoratori chiedono che la politica faccia la sua parte per frenare i rincari. Non va meglio nel resto d'Europa

L’ inflazione avrà effetti sulle tasche degli italiani che andranno avanti anche nei prossimi mesi. È quanto emerge da un approfondimento della Nota di aggiornamento al Def , approvata in Consiglio dei ministri lo scorso 28 settembre. L’analisi stima che bisognerà aspettare fino al 2024 per vedere gli italiani recuperare il loro potere d’acquisto . Le retribuzioni – nel settore privato – dovrebbero aumentare dell’1,8% entro la fine del 2022, del 2,9% nel 2023 e del 2,5% nel 2024

Intanto, l’indice di misura dell’inflazione utilizzato come base per i rinnovi contrattuali viene fissato al 4,7% quest’anno, al 2,6% nel 2023 e all’1,7% nel 2024. La Nadef ha previsto che il tasso di inflazione comincerà invece a scendere entro la fine del 2022. Per il momento i numeri restano però alti e le conseguenze continuano a essere pesanti: in Italia la spesa delle famiglie per i beni necessari a settembre ha segnato un rialzo dell’11,1%, mai così in alto dal 1983