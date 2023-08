Reddito di cittadinanza, le regole per avere il nuovo sussidio

Dall’inizio del prossimo mese dovrebbe partire il Supporto per la formazione e il lavoro, che in alcuni casi prenderà il posto della misura bloccata dal governo Meloni. Per ottenere il miniassegno da 350 euro sarà necessario rispettare alcune regole, come la sottoscrizione del “Piano di attivazione digitale” per entrare tra gli occupati. Oltre ai centri per l’impiego, accederanno alle liste anche le agenzie per il lavoro, gli enti e fondi bilaterali di formazione, i comuni, gli enti del servizio civile