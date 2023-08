5/10 ©IPA/Fotogramma

"Per le rate di gennaio e febbraio 2024, per le quali il Reddito di cittadinanza sarà stata cessato, il pagamento dell'Assegno unico avverrà in misura piena utilizzando sempre la carta Rdc", ha precisato l’istituto. In generale, ha sottolineato l'Inps, "per le mensilità non coperte dalla misura Rdc non saranno più applicate le decurtazioni previste dalla legge per la contestuale presenza delle due misure, calcolate sulla base della scala di equivalenza"

Rdc, l’Inps: “Le famiglie sospese non perdono l’assegno unico per figli maggiorenni”