Pubblicate le indicazioni su come chiedere il Supporto alla formazione lavoro, l'indennità di 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi che partirà da settembre per chi non ha più titolo ad avere il Reddito di cittadinanza e intende attivarsi per partecipare a politiche attive del lavoro. Si tratta di un percorso a tappe, con diversi adempimenti prima di arrivare a incassare il nuovo assegno