Rdc, ad agosto 2023 bonus di 150 euro: a chi spetta

Dopo i ritardi, l’Inps è pronto a integrare la ricarica mensile del sussidio per chi è in difficoltà economica con un sostegno “una tantum” contro il caro prezzi. Il contribuito debutta nel mese successivo al taglio dell’assegno ai percettori "occupabili" e sarà dunque erogato a coloro che ne hanno ancora diritto come i nuclei con minori, over 60 e disabili. Dal 1° gennaio 2024 il Reddito verrà sostituito dall’Assegno di inclusione, mentre da settembre prenderà avvio il Supporto per la formazione e il lavoro