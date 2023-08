La ministra del Lavoro ha affrontato il tema del Reddito di cittadinanza, affermando che "non lasceremo indietro alcuna fragilità". Sul salario minimo si è detta aperta al dialogo con le opposizioni. In giornata, Calderone ha risposto anche alle domande del Question time alla Camera sottolineando l'impegno del governo nel "ridurre il disagio sociale su cui qualcuno soffia"

La ministra del Lavoro Marina Calderone, intervistata a Sky TG24, ha affrontato la questione Reddito di cittadinanza a seguito delle proteste per la sospensione del sussidio, affermando che "non lasceremo indietro alcuna fragilità". "A fine luglio hanno ricevuto l'sms 159mila nuclei familiari, alcuni di questi composti anche da una sola persona, che saranno avviati al lavoro", ha dichiarato la ministra, ribandendo anche la "sensibilità particolare" del governo "alle condizioni di fragilità". Sul salario minimo, Calderone si è detta aperta a un dialogo con le opposizioni, che è "la fonte e la base delle relazioni industriali", aggiungendo che "il tema della valorizzazione della contrattazione per noi è centrale". In giornata, la ministra ha risposto anche alle domande dei parlamentari nel corso di un Question-time alla Camera, sottolineando l'impegno del governo nel "contrastare e ridurre quel disagio sociale su cui qualcuno, al contrario, soffia cercando di costruire il dissenso".

Calderone: "Gli occupabili dovranno attivarsi per cercare lavoro"

L'Italia può scalare la classifica dell'occupazione, che la vede in fondo alla lista in Europa, "avviando politiche del lavoro e soprattutto intensificando le politiche attive favorendo l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro", ha specificato la ministra sempre ai microfoni di Sky TG24. "I dati Excelsior ci dicono che in questo momento, fino a settembre, abbiamo a disposizione un milione e 500 mila posti di lavoro con un indice di non reperibilità del 48% quindi dobbiamo dire che in questo momento abbiamo il lavoro. Dobbiamo fare in modo di fare incrociare la domanda con l'offerta, è questo il grande tema", ha dichiarato Calderone.

La ministra ha anche parlato della piattaforma per chi è occupabile dove, dal 1° settembre, "potrà attivarsi e entrare nel circuito del Supporto per la formazione e del lavoro. Voglio sottolineare la parola 'attivarsi', perché il paradigma è completamente differente, nel senso che c'è bisogno da parte del soggetto una volontà di intraprendere un percorso che vada verso il lavoro". "Noi abbiamo costruito un'offerta integrata, nell'ambito della quale mettiamo a disposizione una piattaforma che fa colloquiare tutti i soggetti che hanno competenze in materia di lavoro", anche gli attori privati e gli enti di formazione proprio per mettere a disposizione "tutte le offerte di lavoro e la formazione necessario per i profili professionali richiesti che le aziende non trovano", ha detto Calderone.