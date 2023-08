Rdc, dopo lo stop aumentano gli stagionali dai ristoranti agli hotel

Secondo la tendenza tracciata da Federturismo su Il Messaggero, il taglio del sussidio agli occupabili ha prodotto un primo "rimbalzo": complice la maggiore offerta estiva ex percettori hanno trovato un impiego temporaneo non qualificato, dove cioè non occorrono corsi di formazione. Specie al Sud la carenza di lavoratori stagionali diminuisce, in particolare nel settore turistico dove è più facile inserire risorse a stretto giro, mentre in altri come l’agricoltura l’effetto travaso dal Reddito non si è verificato