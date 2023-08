2/10 ©Ansa

Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà attivo dal 1° settembre 2023. Prevede l'accesso a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro per le persone tra i 18 e i 59 anni. Il bonus è infatti pensato per chi ha perso il Reddito di cittadinanza - in base alla nuova normativa, dopo sette mesi non sono più idonei a ricevere il sussidio quei nuclei familiari in cui non ci sono componenti disabili, minori o over 65 - ed è ritenuto occupabile (ha, cioè, tra i 18 e i 59 anni)

