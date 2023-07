Reddito cittadinanza, cosa succede alle famiglie che ricevono l'sms

Economia

Assegno d’inclusione, come funziona e a chi spetta

L'importo è composto da una integrazione del reddito familiare fino a 6mila euro annui, oppure di 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni. A questa somma può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui

Il reddito di cittadinanza non sarà più erogato a migliaia di persone: sono 169mila le famiglie beneficiarie della misura che hanno ricevuto dall'Inps l'sms di avviso della sospensione del sussidio da agosto. Il messaggio è arrivato a chi si trova in nuclei familiari nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65 come prevede la nuova normativa. L'ultima rata che hanno percepito, perciò, è dunque quella del 27 luglio scorso

Per alcune famiglie, da gennaio 2024 il reddito di cittadinanza sarà invece sostituito dall’assegno d’inclusione. Come spiega il sito del ministero del Lavoro, si tratta di una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'Isee, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa