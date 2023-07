Rdc, a 169mila famiglie arrivato sms di sospensione. Proteste a Napoli

L’Inps ha inviato i messaggi con cui comunica a migliaia di famiglie la sospensione del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza: in base alla nuova normativa, infatti, dopo sette mesi non sono più idonei a riceverlo quei nuclei familiari in cui non ci sono componenti disabili, minori o over 65. Tante le telefonate all’Inps per chiedere chiarimenti e le proteste, soprattutto nella provincia di Napoli: è quella con il maggior numero di sospensioni (oltre 21.500 sms)

L'Inps ha inviato oggi, venerdì 28 luglio, gli sms con cui comunica a migliaia di famiglie la sospensione del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza: in base alla nuova normativa, infatti, dopo sette mesi non sono più idonei a riceverlo quei nuclei familiari in cui non ci sono componenti disabili, minori o over 65. Il messaggio di sospensione è arrivato a 169mila famiglie che fino a luglio avevano beneficiato del sussidio e che da agosto non lo avranno più. Tante, soprattutto a Napoli, le telefonate all'Inps e le proteste.

L’sms dell’Inps con la sospensione dell’Rdc

Queste famiglie hanno ricevuto l’ultima rata il 27 luglio. Da quanto si apprende, il messaggio annuncia la sospensione in attesa della presa in carico dei servizi sociali: "Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall'articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali". La legge, infatti, prevede che i nuclei al quale verrà sospeso il reddito dovranno essere presi in carico dai servizi sociali del Comune. Le persone che potrebbero essere prese in carico sarebbero 88mila. Tra agosto e settembre, poi, circa 80mila nuove famiglie dovrebbero avere il beneficio sospeso perché scadono i sette mesi di durata.

Le chiamate all’Inps e le proteste in Campania

Dopo aver ricevuto l’sms con lo stop all’erogazione dell’Rdc, sono centinaia le persone che hanno chiamato l’Inps per avere informazioni e chiarimenti in merito ai nuovi requisiti. Molte delle chiamate sono arrivate da Napoli e dalla provincia, in testa per numero di sussidi. Sono quasi 37mila, ha fatto sapere l'Inps, gli sms con la sospensione arrivati a famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza in Campania: in provincia di Napoli, che è quella con il maggior numero di sospensioni, gli sms sono stati oltre 21.500. Non sono mancate le proteste. In mattinata, ad esempio, nella sede Inps di via De Gasperi del capoluogo campano due persone hanno avuto un alterco con i vigilantes all'ingresso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. Anche a Calvizzano, un comune dell'area a nord di Napoli, sono state numerose le persone che sono andate negli uffici per chiedere ai funzionari cosa fare. Numerose anche le persone che si sono recate nelle sedi delle municipalità, a partire da quella di Scampia.