Reddito di cittadinanza, ultimi pagamenti di luglio. Chi lo perderà

Per i percettori entrano nel vivo le modifiche introdotte dal governo Meloni. Come spiegato nella circolare Inps, per i nuclei “occupabili” che hanno usufruito delle sette mensilità, luglio sarà l’ultimo mese utile per l’accredito. A partire da settembre queste famiglie riceveranno l’assegno di supporto per la formazione e il lavoro. Fino al 31 dicembre il Reddito “sopravvive” invece per i nuclei in cui siano presenti minori, disabili e anziani in attesa del debutto da gennaio 2024 del nuovo Assegno di inclusione