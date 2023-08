Bonus antinflazione 150 euro, l’erogazione sarà tra pochi giorni

5/10 ©IPA/Fotogramma

Per il Reddito di cittadinanza agosto è anche il mese in cui la platea dei beneficiari si è ristretta. I nuclei familiari con "occupabili" di età compresa tra i 18 e i 59 anni hanno ricevuto l'ultimo assegno a luglio in attesa che a settembre parta il Supporto per formazione e lavoro

Supporto formazione e lavoro, come fare domanda all'Inps?