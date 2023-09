Supporto formazione e lavoro e Assegno di inclusione, cosa sapere

Il posto del Reddito di cittadinanza verrà preso da due nuove strumenti, tra l’ultimo semestre del 2023 e il 2024, che avranno il compito di prendersi carico di tutti i beneficiari della precedente misura. Condizioni stringenti sono presenti per il Supporto per la formazione e il lavoro, che consiste in 350 euro dati per 12 mesi che però possono decadere in caso di rifiuto del lavoro o di mancata partecipazione alle attività del Patto di servizio personalizzato