1/12 ©Ansa

Fino alle 13 di ieri, un giorno e mezzo dopo il lancio, le domande ricevute dall'Inps per il Supporto formazione lavoro (Sfl), misura che per molti italiani al momento sostituisce il Reddito di cittadinanza, toccavano quota 11.370, di cui 8.093 già acquisite e completate. Lo fa sapere lo stesso Istituto, che ha anche pubblicato una guida dove spiega – passaggio per passaggio – la procedura da seguire per chiedere il sostegno economico, che vale 350 euro al mese (per un massimo di 12 mesi)

Supporto per la formazione e il lavoro, al via le domande all'Inps