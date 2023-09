Come stabilito dal Decreto 1° maggio, i due nuovi strumenti di politiche attive del lavoro andranno a sostituire progressivamente il Reddito di cittadinanza. Dal 1° settembre il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) è attivo per gli occupabili tra 18 e 59 anni, mentre dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione (Adi) sarà operativo per i nuclei familiari che hanno tra i componenti over 60, disabili o minori