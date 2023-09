Le imprese cercano 531mila lavoratori, nel 48% dei casi non li trovano

Diverse figure professionali ricercate dalle aziende italiane che, in quasi la metà dei casi, non riescono a trovarle. È quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere con Anpal, secondo cui sono 531mila i lavoratori ricercati dalle imprese a settembre, 7 mila in più rispetto a un anno fa.

La difficoltà di reperire personale

In particolare, tra settembre e novembre, le assunzioni previste dovrebbero superare di poco gli 1,4 milioni, in aumento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ma emerge una criticità. Infatti, continua a crescere la difficoltà nel reperire il personale che coinvolge il 48% delle assunzioni programmate delle imprese, in aumento di 5 punti percentuali rispetto ad un anno fa. E per specifici settori, come quelli che coinvolgono figure tecnico-ingegneristiche e di operai specializzati si arriva anche a quote comprese tra il 60% e il 70%.

Le figure professionali più difficili da trovare

Nel dettaglio, le imprese dichiarano difficoltà di reperimento per oltre 252mila assunzioni. La causa predominante è la "mancanza di candidati" (31,7%), mentre la "preparazione inadeguata" riguarda il 12% dei casi. In generale c’è carenza di operai specializzati (64,2%), di conduttori di impianti fissi e mobili (53,2%) e di professioni tecniche (49,5%). Le figure più difficili da trovare sono, in particolare, gli attrezzisti, gli operai e gli artigiani che trattano il legno (74,1% con un picco dell'87,7% nel Nord Ovest). Poi, ancora, gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (73,6%), i meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse e mobili (73,1%) e i fabbri ferrai costruttori di utensili (72%). Complesso anche reclutare i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi, i tecnici in campo ingegneristico, i tecnici della salute e i tecnici della distribuzione commerciale.

Le criticità a livello territoriale

A livello territoriale le maggiori difficoltà di reperimento riguardano le imprese del Nord Est (53,4%) con una quota superiore a quella registrata nel Sud e Isole (43,5%) e nel Centro (45,9%), mentre il valore nel Nord Ovest (47,4%) si mantiene vicino alla media.