1/11 ©Ansa

In Italia c’è carenza di taxi. Per questo, ieri il governo ha approvato in Consiglio dei ministri delle norme per cercare di correre ai ripari. Le bozze che erano circolate nelle ore precedenti non erano piaciute ai tassisti, che avevano minacciato lo sciopero. Alla fine, le norme sono state inserite nel decreto Asset e investimenti ma sono state un po’ limate per andare incontro alle richieste

Taxi, caro-voli, Ponte di Messina: dal Consiglio dei ministri ok ai due decreti omnibus