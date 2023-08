Taxi, proteste contro il decreto: "O cambia o scioperiamo"

Il decreto legge "Asset e investimenti" introduce fino al 20% di licenze in più per alcuni Comuni, fra cui i capoluogo di regione. Contrari i sindacati, che hanno parlato di una misura "cavallo di Troia". Assoutenti giudica l'eventuale sciopero "intollerabile" ascolta articolo

I tassisti minacciano di fermarsi per protestare contro il decreto del governo che incrementa le licenze per alcuni Comuni (LEGGI TUTTI I PROVVEDIMENTI). "Così fatto non deve essere convertito in legge. Sciopero generale e mobilitazione sarà la nostra risposta", si legge in una nota di Unica Cgil. "Le leggi vigenti già consentono ai sindaci di intervenire sugli organici nonché di migliorare ed efficientare i servizi", sottolinea il documento. Oggi 7 agosto si è tenuto al ministero del Made in Italy un tavolo di confronto con il rappresentanti sindacali della categoria.

“Per noi è un cavallo di Troia” "Unica Cgil non sarà né sodale né collusa con governi e ministri che vogliono distruggere il servizio pubblico", si legge nella nota del sindacato, che sottolinea come "al tavolo sui taxi al Mimit due ministri sono assenti non giustificabili. Invece di affrontare e operare per risolvere i problemi strutturali del trasporto pubblico di linea, trovano il tempo e impegnano apparati dello Stato per smontare la legge 21/92", prosegue. "Il vero obiettivo è solo quello di smantellare il servizio pubblico taxi, per fornire macchine e autisti al servizio del nuovo caporalato gestito dalle multinazionali", conclude Unica Cgil. Le fa eco Carlo di Alessandro, presidente Federtaxi Cisal: "Oggi viene imposto di fatto il cumulo delle licenze per i tassisti e ce lo pongono come un regalo. Non vogliamo regali. Per noi è un cavallo di Troia e siamo contrari". E prosegue: "Questo innesca meccanismi di speculazione che non intendiamo avallare. Se vogliono darci delle compensazioni ci diano l'Iva agevolata per l'acquisto delle vetture, il credito d'imposta per l'acquisto del carburante, il riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante. Siamo disponibili se fosse necessario a implementare il servizio, fermo restando che le criticità sono dovute alle carenze del trasporto pubblico di linea", spiega, precisando al contempo di "non essere contrari all'intero pacchetto". leggi anche Taxi gratis in discoteca, i primi esperimenti a Jesolo. Com'è andata

Assutenti: “Sciopero intollerabile” Lo sciopero minacciato dai rappresentanti delle macchine bianche viene invece definito da Assoutenti “assurdo e intollerabile”, alla luce del fatto “che i provvedimenti contenuti nel decreto vanno a quasi esclusivo vantaggio dei tassisti”. L’associazione a tutela dei consumatori si dice pronta a denunce penali contro i conducenti delle auto bianche qualora dovessero realizzare proteste e scioperi a danno dell'utenza. "Non si capisce contro chi protestano le organizzazioni dei taxi, né perché la Cgil, che si presuppone dovrebbe difendere i precari disperati, difenda i privilegi dei taxisti", spiega il presidente Furio Truzzi. "Le norme studiate dal Governo faranno infatti arricchire i tassisti, aprendo un nuovo business attraverso il rilascio di licenze aggiuntive a chi già ne possiede una, licenze che i tassisti potranno gestire a titolo oneroso aprendo così un nuovo redditizio mercato a loro favore. Sul fronte dei consumatori, invece, il decreto non sembra contenere alcuna novità, in quanto l'aumento delle licenze è già una possibilità a disposizione dei comuni".

Unc: “Un altro provvedimento spot” “Sui taxi ci troviamo di fronte a un altro provvedimento spot del Governo" è il commento di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Ci riserviamo, ovviamente, di esprimere un giudizio finale quando avremo a disposizione un testo, ma a giudicare da quanto finora emerso, sui taxi si tratta o di cose inutili o di un riciclo di cose vecchie. Già oggi i Comuni e le Regioni possono aumentare a piacimento le licenze, peccato che, essendo ostaggi dei tassisti, non lo facciano mai. Insomma, un incremento che resterà sulla carta, o, peggio ancora, d'ora in poi avrà pure un tetto del 20 per cento che attualmente invece non esiste" prosegue Dona. "Quanto alle licenze di taxi aggiuntive temporanee per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda, è già previsto fin dalla prima lenzuolata Bersani, ossia dal 2006, con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dove fin da allora era previsto, e lo è tuttora, che i Comuni possono rilasciare titoli autorizzatori temporanei per fronteggiare eventi straordinari. Quello che invece servirebbe è eliminare i vincoli territoriali, in modo che sia i tassisti che gli Ncc possano svolgere il servizio dove vogliono, oppure eliminare per gli Ncc l'assurdo obbligo di rientro in rimessa che ancora parzialmente permane nonostante una sentenza della Consulta" aggiunge Dona. "Insomma, l'unica vera novità del decreto in discussione oggi, lato consumatori, - conclude Dona a proposito delle misure contro il 'caro voli' - è il principio che gli algoritmi non sempre sono leciti, un'importantissima innovazione, che rischia, tuttavia di non trovare mai applicazione, atteso che il divieto scatterà solo per prezzi tripli a quelli medi e solo per le isole, insomma mai!" conclude Dona. leggi anche Taxi, caro-voli, Ponte di Messina: da Cdm ok a Dl Asset Investimenti

Cosa prevede il decreto Il decreto legge "Asset e investimenti" punta ad aumentare fino al 20% le licenze per i Comuni capoluogo di Regione, per le città metropolitane e per i Comuni sede di aeroporto internazionale attraverso un concorso internazionale che prevede “obbligatoriamente, l'uso di veicoli non inquinanti". È aperto a chi è già titolare di licenza, ha svolto il ruolo di sostituto alla guida e ad altri soggetti in possesso dei requisiti di legge. Inoltre, i Comuni potranno rilasciare in via sperimentale, - a titolo gratuito o a titolo oneroso - "licenze di taxi aggiuntive temporanee per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda" legato a grandi eventi o ai flussi turistici. Quest’ultima soluzione come detto è temporanea e si estende per 12 mesi prorogabili al massimo fino a 24.