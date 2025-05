Doordash compra Deliveroo per 2,9 miliardi di sterline

Il gruppo statunitense del delivery Doordash ha raggiunto un accordo per rilevare Deliveroo, il cui cda ha approvato la proposta da 2,9 miliardi di sterline fatta da Doordash lo scorso 25 aprile e suggerito ai propri azionisti di accettare l'offerta di 180 pence ad azione, con un premio del 29% rispetto alle quotazioni antecedenti l'annuncio dell'offerta. Grazie all'acquisizione Doordash, che controlla i due terzi del mercato delle consegne da ristoranti negli Usa, si espanderà nel mercato britannico ed europeo. "L'integrazione con Deliveroo rafforzerà la posizione di DoorDash come piattaforma leader a livello globale nel commercio locale, consentendo all'entità combinata di servire al meglio aziende, consumatori e corrieri", si legge nella nota che annuncia l'operazione. "DoorDash e Deliveroo - prosegue il comunicato - operano in modo complementare a livello geografico e il gruppo allargato avrà una presenza globale in oltre 40 paesi, servendo circa 50 milioni di utenti attivi al mese. Nel 2024, le due società hanno generato insieme un valore lordo degli ordini di circa 90 miliardi di dollari". L'operazione conferma il trend di consolidamento nel settore dopo l'acquisizione da parte di Prosus di Just Eat Takeaway lo scorso febbraio.