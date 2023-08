Taxi gratis in discoteca, i primi esperimenti a Jesolo. Com'è andata

Il taxi o la navetta gratis a chi, sottoponendosi all’alcol test all'uscita delle discoteche, superi il limite previsto per mettersi alla guida. E' quello che prevede il protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi al Mit, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno. Si tratta di un progetto sperimentale che per ora riguarda sei locali notturni, come spiegato dal Ministero stesso in una nota, individuati sul territorio nazionale e per il periodo che va da agosto a metà settembre. I primi esperimenti però, come spiega “Il Post”, non sembrano essere stati troppo esaltanti.