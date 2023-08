9/10 ©IPA/Fotogramma

Il Messaggero riporta poi un altro escamotage in cui incappano molti passeggeri in arrivo all’aeroporto di Napoli Capodichino. Il tassista spegne il tassametro e comunica al cliente in arrivo al terminal un prezzo ex novo "concordato", ma non si sa bene con chi

Taxi, l'Antitrust avvia i controlli sulle lunghe attese e i pagamenti con il Pos