Giro d'Italia 2024, 1^ tappa, da Venaria Reale a Torino: il percorso

Prende il via oggi, sabato 4 maggio, la 107^edizione del Giro d'Italia. La competizione ciclistica si concluderà il 26 maggio, con l'ultimo atto ancora a Roma, come nel 2023. Previste in tutto cinque tappe di montagna, due crono, sei frazioni per velocisti e otto 'mosse', per un totale di 3.321,2 km e 42.900 metri di dislivello. Per oggi la partenza è da Venaria Reale, con un passaggio a Superga, nel giorno del 75° anniversario della tragedia del Grande Torino. Arrivo fissato nel capoluogo piemontese.