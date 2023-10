Giro d'Italia 2024, prima tappa a Torino nel 75° anniversario di Superga

Non è la prima volta che la competizione parte dal Piemonte. È già successo nel 1961 e nel 2011, per i 100 e i 150 anni dell'Unità d'Italia, e nel 2021

Il 4 maggio giornata si inizierà contornando Torino da Nord. Si entrerà poi in un ampio circuito scalando la salita del Pilonetto sulla collina di Superga, raggiungendo Moncalieri e il lungo Po dove è posto l’arrivo. Da scalare anche il Colle Maddalena. Il giorno dopo il percorso sarà da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa, in provincia di Biella per un totale di 150 chilometri. Il 6 maggio tappa da Novara a Fossano, 165 chilometri. Tappa che, sulla carta, vedrà la prima volata del Giro 2024. Il giorno dopo partenza della quarta tappa da Acqui Terme.

I precedenti

Non è la prima volta che il Giro parte dal Piemonte. Nel 1961, in occasione dei 100 anni dell’Unità d’Italia, il via fu a Torino con una tappa chiamata “Trittico Tricolore” che comprendeva 3 circuiti (Bianco, Rosso e Verde). Il vincitore di tappa fu lo spagnolo Miguel Poblet. Cinquant'anni dopo, nel 2011, sono stati festeggiati i 150 anni dell’Unità d’Italia partendo dal Piemonte. In quell'occasione la maglia rosa se la aggiudicò Marco Pinotti. Nel 2021 partenza con una cronometro individuale a Torino, vinta da Filippo Ganna.