Mondiali di ciclismo, impresa Milesi: è oro nella crono U23

Ambiente

I dati arrivano da un recente sondaggio Confcommercio-Swg. In Italia un cicloturista su due (45%) ha potuto vedere aumentare i servizi a disposizione come strutture ricettive, percorsi, parcheggi e app dedicate

Guide turistiche specifiche sui percorsi cittadini, montani, marini, di campagna, attorno ai laghi o lungo le linee ferroviarie dismesse. E poi anche attraverso i luoghi cinematografici e i set dei film. E ancora: raduni su due ruote ad hoc per amatori e un mercato di vendita che nel biennio 2020-2021 è andato molto bene, per poi flettere nel 2022. La bicicletta spopola. In Italia e nel mondo. E la Giornata Mondiale proclamata dall'Onu per il 3 giugno celebra proprio la bicicletta in tutte le sue versioni