Il governo Meloni ha approvato un decreto per confermare anche per il trimestre appena iniziato il potenziamento in bolletta dei bonus sociali e lo sconto in fattura per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico. Sono stati stanziati 110 milioni di euro. L’Arera a sua volta ha fissato i parametri per i bonus nel periodo 1 luglio-30 settembre 2023

Dl Bollette, 800 milioni per bonus famiglie e proroga dell'Iva al 5%