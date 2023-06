Estate 2023, 30 milioni di italiani in vacanza tra giugno e settembre

L’Osservatorio Turismo di Confcommercio stima per quest’anno una media di due viaggi a persona per un volume d’affari complessivo di 45 miliardi. Il mare resta la meta preferita davanti alle città d’arte e alla montagna ma rispetto al 2022 meno italiani sceglieranno destinazioni nazionali in favore di una riscoperta di vacanze all’estero soprattutto in Europa, Mar Rosso e Nord America. Sangalli (Confcommercio): “Presenze di stranieri record, turismo motore dell'economia”