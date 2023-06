8/9 ©IPA/Fotogramma

COME SI RICHIEDE – La sua richiesta è legata alla Dichiarazione dei redditi: è possibile, perciò, richiederlo entro il 2 ottobre come sconto sulla somma da pagare. Essendo stato prorogato con la Legge di Bilancio 2022 è valido per tutte le spese effettuate durante lo scorso anno e che vengono rendicontate in queste settimane. Tale detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto, ma comunque la spesa non può superare i mille euro. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più parti del modello di dichiarazione dei redditi