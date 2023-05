Dichiarazione dei redditi, cosa sono 8x1000, 5x1000 e 2x1000

6/10 ©Ansa

A stabilire l’utilizzo che dovranno farne Stato e Chiesa cattolica è la legge 222 del 1985. Alcuni esempi per quanto riguarda il primo: interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali. La Chiesa cattolica è invece tenuta a impiegare i fondi per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi in via di sviluppo. Le altre confessioni religiose fanno invece riferimento a leggi successive