730 precompilato, dall'11 maggio via alle modifiche: come fare

Entra nella fase calda il 730 precompilato in versione 2023: da oggi, giovedì 11 maggio, scatta la possibilità per i contribuenti, che accederanno con le proprie credenziali nell’area riservata dal sito delle Entrate, di modificare o di accettare il modello predisposto dall’Agenzia in vista della sua trasmissione

Il 730 precompilato è online: dove scaricarlo