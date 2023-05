6/9 ©Ansa

La novità è pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata - Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) - ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. Per autorizzare la persona di fiducia, basta accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, si può autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate