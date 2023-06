Fisco, le scadenze di giugno 2023: il calendario completo

2/9 ©IPA/Fotogramma

Il 16 giugno scade il versamento dell’acconto dell’imposta dovuta dai proprietari di fabbricati (Imu). Sono tenuti a pagare: il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria

