Al Mef è stata presentata la nuove serie di monete coniate dalla Zecca: tantissimi i protagonisti della cultura, dello sport e della vita del nostro Paese, compresi alcuni simboli del made in Italy, che sono stati scelti come soggetti. “Questo è un modo per raccontare la storia d’Italia”, ha dichiarato il dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti in una nota