Eva Kant compie 60 anni, festa con una moneta e un inedito

La casa editrice milanese Astorina celebra il compleanno dell'iconico personaggio femminile con tre iniziative e una moneta dedicata dalla Zecca di Stato. Il primo marzo del 1963 uscì infatti nelle edicole il terzo numero di Diabolik in cui fece la sua comparsa Eva Kant, donna misteriosa ed elegantissima, creata per volere delle sorelle Giussani e ispirata nell'aspetto e nel portamento a Grace Kelly

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Eva Kant compie 60 anni e la casa editrice milanese Astorina celebra il compleanno con tre iniziative e una moneta dedicata dalla Zecca di Stato Il primo marzo del 1963 uscì infatti nelle edicole il terzo numero di Diabolik in cui fece la sua comparsa Eva Kant, donna misteriosa ed elegantissima, creata per volere delle sorelle Giussani e ispirata nell'aspetto e nel portamento a Grace Kelly, destinata a diventare inseparabile compagna sulla scena del crimine e nella vita di Diabolik. Bionda, bellissima, occhi verdi, la compagna del 'Re del Terrore' appare per la prima volta nell'episodio "L'arresto di Diabolik" e ribalta tutte le convenzioni della letteratura popolare. Se fino ad allora il ruolo della compagna del protagonista era quello di mettersi nei guai, in modo da farsi salvare, è invece Eva a salvare Diabolik dalla ghigliottina.

Nel video in testa: "Colpo alla Rinascente di Milano per festeggiare 60 anni di Diabolik e non solo"