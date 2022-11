1/10 ©IPA/Fotogramma

Una moneta da 2 euro non vale sempre 2 euro. Tutti i Paesi della zona euro - insieme ai Principati di Andorra e di Monaco, alla Città del Vaticano e a San Marino - sono autorizzati dalla Banca Centrale Europea a emettere due monete celebrative di una qualche ricorrenza ogni anno. La faccia è sempre la stessa per tutte, con l’indicazione del valore. Il retro è invece diverso: indica appunto il motivo di celebrazione scelto da ogni Stato. Alcune di queste sono diventate così rare che il loro valore è salito di molto, arrivando in alcuni casi anche a 2mila euro

GUARDA IL VIDEO: Monete rare da 2 euro che valgono fino a 2000