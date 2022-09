Re Carlo, banconote con la sua effigie in circolazione nel Regno Unito

La sterlina cambia faccia. Il ritratto della regina Elisabetta scompare per sempre dalle banconote inglesi. Al suo posto ci sarà il viso di Re Carlo III. Entro la fine dell’anno il nuovo ritratto sarà su tutte e quattro le banconote in polimero da 5, 10, 20 e 50 sterline. “Si tratta di una continuazione dell'attuale serie e non saranno apportate ulteriori modifiche ai disegni delle banconote” fa sapere la Banca d’Inghilterra. Il cambio look della sterlina inizierà entro la fine del 2022. Ma le banconote con l'effigie del nuovo re Carlo III verranno messe in circolazione non prima della metà del 2024. Nel frattempo continuano ad essere usate nel Regno Unito le attuali banconote con il ritratto di Elisabetta II. Verranno ritirate solo quelle vecchie e danneggiate, “per ridurre al minimo l'impatto ambientale e finanziario del cambio di monarca” fa sapere in una nota Buckingham Palace.