The Crown 5, la serie tv arriverà il 9 novembre

Dopo le settimane caratterizzate dalla scomparsa della Regina Elisabetta II e dai suoi solenni funerali di Stato, la narrazione delle vicende della corona inglese riprende sul piccolo schermo in forma di fiction con The Crown 5, attesa nuova stagione del titolo che negli ultimi anni ha appassionato milioni di spettatori. Netflix, piattaforma di streaming che distribuisce il titolo, ha reso nota la data di debutto dei nuovi episodi che andranno in onda dal 9 novembre , visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

The Crown 5: dove eravamo rimasti

approfondimento

The Crown, le immagini di Elizabeth Debicki nei panni di Lady Diana

Non ci poteva essere momento migliore, ora che l'attenzione sui reali britannici è alle stelle, per il lancio delle nuove puntate di The Crown che riprende la narrazione della grande storia dei Windsor da dove era stata interrotta nell'inverno del 2020, quando furono diffuse le dieci puntate della quarta stagione.

Come certamente sapranno i fan della serie, lo show si era fermato ai primi anni Novanta, epoca in cui i principi Carlo e Diana avevano iniziato a darsi battaglia per le proprie tumultuose vicende sentimentali.

Protagonisti, come è noto, di un matrimonio senza amore e ricco di tradimenti, i due decisero di separarsi dando inizio a un nuovo capitolo delle rispettive storie. In questa fase, il pubblico potrà apprezzare i nuovi interpreti dei due personaggi, dunque, Dominic West (Carlo) ed Elizabeth Debicki (Diana). Entrambi appaiono in azione nel teaser di quaranta secondi diffuso da Netflix nel corso dell'evento Tudum 2022, l'ormai noto appuntamento dedicato alle anticipazioni delle sue produzioni di questa stagione.

Se fino ad ora i fan avevano visto solo le foto dei due attori, sempre incredibilmente somiglianti ai personaggi reali, adesso le immagini in movimento rivelano la precisione con cui i due interpreti hanno lavorato per replicare le movenze e gli sguardi dei due reali.