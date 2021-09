Monete da 2 euro rare che valgono fino a 2.000 euro: ecco quali sono

A dirlo è Flooxer Now che ha interpellato alcuni esperti in materia per individuare le monete commemorative attualmente più preziose nel Vecchio Continente. Tra le più ricercate quelle coniata dal principato di Monaco nel 2007 in onore di Grace Kelly Condividi:

Da una quindicina di euro fino a oltre 2000. Tanto potrebbe valere una delle monete da due euro che abbiamo in tasca. Tra le monete che circolano in Europa ce ne sono alcune coniate in edizione limitata. Sono le più prestigiose, legate a eventi speciali. A dirlo è Flooxer Now che ha interpellato alcuni esperti in materia per individuare le monete commemorative da due euro attualmente più preziose nel Vecchio Continente.

Se è vero, infatti, che i gettoni da due euro hanno lo stesso peso e forma in tutti i Paesi dell'Unione europea, è anche vero che in uno dei due lati c'è un disegno o un rilievo unico, il che la differenza per milioni di collezionisti e per gli esperti della numismatica. Questo fa sì che in Europa transitino all'incirca 184 varianti riconducibili alle monete euro, a cui vanno sommati i pezzi unici commemorativi.