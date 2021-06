Ennio Morricone, la Zecca conia una moneta in suo onore

Ennio Morricone, la descrizione della moneta

La moneta è stata emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze ed è appartenente alla Collezione Numismatica 2021. Sul dritto è rappresentato un ritratto di Morricone. Nel giro è incisa la scritta “Repubblica Italiana”, e in esergo, il nome dell’autore della moneta “Cassol”, che sta per Maria Angela Cassol. Sul rovescio sono raffigurate le mani del Maestro nell’atto di dirigere. Nel giro, la scritta con il suo nome in alto, il valore “5 euro” e nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma, e l’anno di emissione 2021. La moneta, dal valore nominale di 5 euro, fa parte della serie “Grandi Artisti Italiani”. L’emissione è stata realizzata in due versioni: 5 euro fior di conio in argento con una tiratura di 8 mila pezzi e 5 euro bimetallica con una tiratura di 10 mila pezzi. Anche il soggetto di questa moneta, come gli altri della Collezione Numismatica 2021, è stato scelto da una commissione composta da rappresentanti del ministero, della Zecca e da maestri d’arte.