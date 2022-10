Monete euro per celebrare Antonio Canova presentate dalla Zecca

La Collezione Numismatica del 2022 si arricchisce di due nuove monete, una in oro e l'altra in argento, dedicate alla memoria di un grande artista italiano Antonio Canova, maestro del Neoclassicismo, nel 200 anniversario della sua scomparsa

Venti euro il valore nominale per quelle d’oro, cinque euro per quelle in argento con una tiratura rispettivamente di millecinquecento pezzi e cinque mila pezzi. Stiamo parlando delle monete dedicate alla memoria dello scultore e pittore italiano Antonio Canova, emesse oggi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzate dal Poligrafico e Zecca dello Stato. Un’opera realizzata dall'incisore Uliana Pernazza nel 200esimo anniversario dalla scomparsa dell’artista morto il 13 ottobre del 1822 a Venezia. "Oggi la Collezione Numismatica del 2022 si arricchisce di due nuove monete, una in oro e l'altra in argento, dedicate alla memoria di Antonio Canova, le cui opere e la cui ricerca di un ritorno alla perfezione dell'antichità spiccano nella riproduzione dell'artista incisore Uliana Pernazza” dichiara il presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Antonio Palma. Una commemorazione unanime in collaborazione con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino che hanno coniato rispettivamente una moneta.