La Royal Mint produrrà una moneta speciale a tema Harry Potter

La Zecca reale del Regno Unito prevede una forte domanda per le monete che sono state annunciate poco dopo la morte dell'attore Robbie Coltrane che nella saga interpreta Hagrid ascolta articolo Condividi

"Per la miseria" come direbbe Ronald Weasley. La Royal Mint, ovvero la zecca reale che produce tutte le monete nel Regno Unito, sta lanciando speciali 50 centesimi a tema Harry Potter. La collezione è stata creata per celebrare i 25 anni dall’uscita del primo libro “Harry Potter e la pietra filosofale”.

Anche una moneta d'oro leggi anche Robbie Coltrane, non solo Hagrid in Harry Potter: i suoi migliori film La prima moneta conterrà un ritratto dello stesso Harry basato sulle illustrazioni originali del primo romanzo di JK Rowling. Circondata da stelle, la moneta avrà anche le parole "Harry Potter" e "25 anni di magia". Si tratta ovviamente di monete da collezione. I prezzi vanno da 11 sterline per una moneta da 50p non circolato a 5.215 sterline per una moneta d’oro di Harry Potter da 200. Una versione a colori di Harry Potter 50p è disponibile anche per 20 sterline.

Anche alcune monete speciali extra leggi anche La recensione di Harry Potter fatta da un'anziana con l'aiuto dell'IA Altre monete della collezione includeranno l'Hogwarts Express, il Professor Albus Silente e la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Nicola Howell,Chief Commercial Officer della Royal Mint, ha dichiarato: "Come produttore ufficiale di monete del Regno Unito, siamo lieti di realizzare un’affascinante collezione di monete per celebrare il 25 ° anniversario di Harry Potter e la pietra filosofale”. Il disegno sulle monete è stato creato utilizzando speciali laser, per mantenere la definizione dei particolari più accurata possibile. Ci sono anche alcune monete speciali extra nella collezione che, se poste sotto una luce intensa, presentano un fulmine e un numero 25.