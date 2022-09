Diffuso in rete un video animato in cui una signora di 98 anni, dopo aver letto il primo libro su Harry Potter, ne offre una versione personale e originale grazie al supporto dell'Intelligenza Artificiale Condividi

Siamo abituati a pensare alla saga di Harry Potter come alla storia di magia per eccellenza. Il mago più famoso del mondo è stato, ed è tutt'ora, uno dei personaggi più amati da bambini e bambine e non solo. Sono passati ormai 25 anni dall'uscita del primo libro di J.K Rowling, i piccoli lettori di allora sono diventati giovani adulti e per tanti di loro Harry è ancora un amico che popola l'immaginario un po' nostalgico nei momenti più difficili della vita quotidiana. Ma cosa succede se una donna di 98 anni legge, al giorno d'oggi, Harry Potter e la pietra filosofale e ne fa una recensione?

HARRY POTTER DIVENTA Hairy Pouter leggi anche Harry Potter, il “vero” aspetto dei personaggi descritti nei libri Chris Carboni, un regista creativo e film-maker di base a Brooklin, New York, ha trovato la risposta a questa domanda grazie all'aiuto di Lillian, una simpatica signora di 98 anni che ha avuto il piacere di leggere per la prima volta le peripezie che Harry, Ron ed Hermione hanno dovuto compiere per recuperare la pietra filosofale. A lettura ultimata, le sono state poste una serie di domande: "Perché cercavano la pietra?", "Hanno fatto qualche magia?", "Qual è il tuo personaggio preferito?". Mettendo insieme le risposte e le descrizioni fornite da Lillian con l'Intelligenza Artificale che genera immagini, è stata prodotta una videorecensione unica nel suo genere: Harry Potter è diventato "Hairy Pouter".

Il successo di Hairy Pouter approfondimento Tutte le notizie su Harry Potter Forse qualche cultore purista del mito potteriano storcerà il naso di fronte a questa bizzarra rivisitazione in cui Hermione, nella pronuncia di Lillian, diventa "Hermyon" e in cui compare un nuovo personaggio, Dr. Gargunkle, di cui nessun fan aveva mai sentito parlare prima. Eppure, il risultato è talmente spassoso e fuori dagli schemi che il video di Hairy Pouter, pubblicato tre settimane fa sulla piattaforma di condivisione Vimeo, ha ricevuto quasi 700 like ed è stato visto più di 50mila volte. Il progetto grafico è stato gestito interamente dall'Intelligenza Artificiale chiamata Midjourney image generator sulla base delle parole di Lillian, che sono la voce narrante della videorecensione. Il titolo e i caratteri delle scritte ricalcano lo stile dell'originale ma i volti dei personaggi, le creature e le situazioni sono uniche. Lillian per prima si diverte quando risponde alle domande del regista e alla fine esplode in una sonora risata.

La stramberia vince su tutto vedi anche Daniel Radcliffe, le foto sul set del biopic su "Weird Al" Yankovic "L'obiettivo era quello di prendere una storia amata e iconica, conosciuta in tutto il mondo, e metterla nelle mani forse degli unici due collaboratori con la capacità di trasformarla in qualcosa di nuovo". È stato un incontro davvero magico quello tra la quasi centenaria Lillian e la modernità tecnologica dell'Intelligenza Artificiale, l'ennesima dimostrazione che gli incantesimi del mondo creato dalla Rowling non hanno età. Non sappiamo se Daniel Radcliffe, famoso interprete di Harry Potter nella trasposizione cinematografica della saga e attualmente impegnato nella promozione del film Weird: The Al Yankovic Story, abbia avuto il piacere di vedere il corto animato pensato e diretto da Chris Carboni: siamo piuttosto sicuri che, nel caso lo facesse, lo apprezzerebbe molto.