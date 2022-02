Daniel Radcliffe, prime foto sul set del biopic su "Weird Al" Yankovic

Cinema

Chris Hemsworth - Per interpretare il suo primo "Thor", l’attore è andato in palestra con l'allenatore ed ex Navy SEAL Duffy Gaver, che ha applicato un approccio di bodybuilding della vecchia scuola, con particolare attenzione alle braccia e alle spalle di Hemsworth. Thor, dopotutto, appare spesso senza maniche, ma raramente senza maglietta. Hemsworth ha guadagnato circa 10 Kg, gettando le basi per un fisico che ha mantenuto al massimo delle condizioni per il ruolo ricorrente di Thor in “The Avengers” e nel sequel solista, in “Thor: The Dark World”